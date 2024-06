Laura Celia Valk, affair de Jude Bellingham - Reprodução

Publicado 17/06/2024 14:47

Rio - Affair de Jude Bellingham, astro do Real Madrid e principal concorrente de Vini Jr na disputa pelo prêmio de melhor do mundo, Laura Celia Valk vem fazendo sucesso nas redes sociais. A moça tem arrancado suspiros de seus seguidores ao publicar fotos com roupas ousadas.