Sérgio CoelhoReprodução / Atlético-MG

Publicado 18/06/2024 21:03

Belo Horizonte - O Atlético-MG contratará a empresa "Good Game!", que também presta serviço a John Textor . O presidente do Galo, Sergio Coelho, confirmou a informação ao site "ge". Na entrevista, ele ainda defendeu o acionista majoritário da SAF do Botafogo nas denúncias de manipulação no futebol brasileiro.

"Quando John Textor fez as denúncias que todos conhecemos, a maioria desacreditou, mas eu não. O que estamos vendo só corrobora com a fala de Textor. O Galo resolveu contratar a mesma empresa de inteligência artificial que assessora o Botafogo", revelou Sérgio Coelho.

O relatório da empresa, contratada por John Textor para analisar os resultados do futebol brasileiro, alegou manipulação nas vitórias do Palmeiras no clássico com o São Paulo e no jogo diante do Vasco. A empresa, que já prestava serviços para o executivo no Lyon, da França, apontou comportamentos anormais nos atletas do Tricolor Paulista e ressaltou o erro da arbitragem ao anular um gol cruz-maltino.

Irritação do Galo

O Atlético-MG está na bronca com a arbitragem por causa da expulsão de Hulk na partida contra o Palmeiras, na última segunda-feira (17), válida pela nona rodada do Brasileirão.

A situação aconteceu aos 30 minutos do primeiro tempo. O árbitro Rodrigo Lima assinalou uma falta a favor do Atlético-MG, mas Hulk fez uma reclamação e levou o primeiro cartão amarelo. Ele seguiu discutindo, encarou o árbitro e levou o segundo. O atacante saiu de campo irritado e reclamando bastante.

Na súmula , Rodrigo Lima explicou que deu o primeiro cartão amarelo ao atacante do Galo porque "desaprovou com palavras ou gestos as decisões da arbitragem". Hulk se irritou com a punição e reclamou veementemente. Assim, na sequência, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

"Após receber cartão amarelo por reclamação, o mesmo partiu em minha direção de maneira acintosa, ficando face a face comigo e gritando de forma desrespeitosa as seguintes palavras: 'me diz o porquê do cartão, me diz o porquê'", relatou o árbitro.