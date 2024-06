Hulk fica indignado com a expulsão por dois amarelos por reclamação, em Atlético-MG 0x4 Palmeiras - Reprodução de TV

Hulk fica indignado com a expulsão por dois amarelos por reclamação, em Atlético-MG 0x4 PalmeirasReprodução de TV

Publicado 18/06/2024 11:58

Hulk foi expulso aos 31 minutos do primeiro tempo na derrota do Atlético-MG por 4 a 0 para o Palmeiras, em plena Arena MRV, e o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima relatou na súmula que o motivo foi desrespeito e por reclamar de "maneira acintosa'. O cartão vermelho, aliás, levou o dono da SAF do Botafogo,

, em plena Arena MRV, e o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima relatou na súmula que o motivo foi desrespeito e por reclamar de "maneira acintosa'. O cartão vermelho, aliás, levou o dono da SAF do Botafogo, John Textor, a ironizar e mais uma vez insinuar que o clube paulista foi beneficiado pela arbitragem no Brasileirão.

Na súmula, Rodrigo Lima explicou que deu o primeiro cartão amarelo ao atacante do Galo porque "desaprovou com palavras ou gestos as decisões da arbitragem". Hulk se irritou com a punição e reclamou veementemente, recebendo na sequência o segundo amarelo , consequentemente, o vermelho.

"Após receber cartão amarelo por reclamação, o mesmo partiu em minha direção de maneira acintosa, ficando face a face comigo e gritando de forma desrespeitosa as seguintes palavras: 'me diz o porquê do cartão, me diz o porquê'", relatou o árbitro.



Ainda de acordo com a súmula, Hulk ainda ofendeu Rodrigo Lima após a expulsão: "Empurra meu rosto com o dedo indicador de forma ofensiva e se negando a sair do campo de jogo", disse.



Naquele momento, a partida já estava 1 a 0 para o Palmeiras e Textor publicou dois post no Instagram. No primeiro, escreveu "Dia da marmota", que é uma expressão para descrever o sentimento de déjá vu (sensação de que já passou pela mesma situação antes).



Depois, foi mais explícito ao dar a entender que o Palmeiras foi beneficiado na conquista do Brasileirão de 2023: "Dois cartões vermelhos em 9 jogos. Você precisa acelerar o ritmo para acompanhar o ano passado".