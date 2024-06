Uefa investiga gritos racistas de torcedores da Sérvia na Eurocopa - Alberto Pizzoli / AFP

Publicado 18/06/2024 11:18

Rio - A Uefa investiga um possível ataque racista de torcedores da Sérvia contra os jogadores da Inglaterra, no último domingo (16), em Gelsenkirchen, na Alemanha, pela 1ª rodada da fase de grupos da Eurocopa de 2024. Além disso, objetos também teriam sido arremessados no gramado da Veltins-Arena, a casa do Schalke 04.

Os sérvios também fizeram provocações ao Kosovo, exibindo bandeiras com o mapa da Sérvia, incluindo o território do país. Dirigentes do futebol do Kosovo fizeram uma denúncia à Uefa sobre materiais, cânticos e faixas que continham "mensagens políticas, chauvinistas e racistas" contra o seu país. A Sérvia é um dos países que não reconhecem a independência do Kosovo e reivindica o território.

A Uefa vai julgar as acusações até quinta-feira (20). No mesmo dia, a Sérvia enfrenta a Eslovênia, às 10h (de Brasília), em Munique, na Alemanha, pela 2ª rodada da fase de grupos da Eurocopa de 2024. Na estreia, os sérvios foram derrotados pela Inglaterra por 1 a 0, enquanto os eslovenos empataram com a Dinamarca.