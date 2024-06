Brasil venceu a Holanda na Liga das Nações - Divulgação/VNL

Publicado 18/06/2024 09:35 | Atualizado 18/06/2024 09:38

Rio - O Brasil venceu mais uma na Liga das Nações de vôlei masculino. A seleção brasileira levou um susto no primeiro set, mas derrotou a Holanda por 3 a 1, com parciais de 24/26, 25/23, 31/29 e 25/20. Darlan foi o destaque da equipe com 26 pontos, enquanto o holandês Nimir fez 38 pontos e foi o maior pontuador da partida.

A Holanda começou melhor. Liderada pelo oposto Nimir, os holandeses venceram o primeiro set por 26 a 24. Porém, a seleção brasileira reagiu e venceu o segundo set por 25 a 23. Já o terceiro set foi de tirar o fôlego, mas o Brasil venceu pela parcial de 31 a 29. No último set, o time de Bernardinho se impôs fisicamente e venceu por 25 a 20.

Com o resultado, o Brasil chegou a seis vitórias em nove jogos na Liga das Nações. A seleção brasileira ocupa o terceiro lugar com 19 pontos e segue na zona de classificação para a fase final. Entretanto, Japão, França e Polônia ainda podem ultrapassar a equipe brasileira.

A seleção brasileira volta a quadra na próxima quinta-feira (20), às 8h (de Brasília), contra os Estados Unidos, em Manila, nas Filipinas. O Brasil ainda enfrentará Canadá e França antes de encerrar a participação na fase classificatória da Liga das Nações.