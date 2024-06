Airbus A320 (PR-YRY) será a aeronave do Time Brasil para os Jogos de Paris 2024 - Divulgação/COB

Publicado 18/06/2024 20:47

O Time Brasil vai se preparando para os Jogos Olímpicos de Paris e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) fecha seu planejamento para chegada dos atletas visando a competição na França. Algumas modalidades já têm as datas definidas para desembarque e acesso às estruturas de concentração.

Antes disso, o COB chegará na França com integrantes da área de Infraestrutura e de Jogos e Operações Internacionais no início de julho para iniciar a montagem dos espaços. Serão sete bases da entidade brasileira além da Vila Olímpica.

"Nós já estamos preparados do ponto de vista de organização para levar os nossos atletas e recebê-los em Paris. Nossa equipe está se planejando há muito tempo para esse momento. Estamos em um período final de classificação olímpica e cada modalidade tem uma necessidade diferente. Falta pouco, mas ainda há muito trabalho a ser feito para atender a todas as necessidades dos atletas. É uma organização muito grande para que nada falte aos atletas. Vamos trabalhar até o último dia em busca da excelência", disse Rogério Sampaio, diretor-geral do COB.

Algumas modalidades terão período de aclimatação, como é o caso da ginástica artística. A delegação da modalidade chegará no dia 6 de julho em Troyes, cerca de 160km de Paris, e ficarão treinando até o dia 18. De lá, seguirão para a Vila Olímpica.

Outro caso definido é o do time feminino de vôlei, comandado por Zé Roberto Guimarães. A Seleção viaja diretamente do Brasil para Paris e entrará na Vila Olímpica no dia 19 de julho, com treinos montados na base de St. Ouen, menos de 1km da concentração geral. Este também ficará à disposição da equipe masculina, que tem Bernardinho como técnico.

"O alinhamento do COB com as confederações, treinadores, equipes e atletas é fundamental para que possamos ajustar o planejamento e atender da melhor forma as modalidades. Todos os detalhes estão sendo pensados para que os atletas possam pensar apenas em treinar e competir bem. A menos de 40 dias para os Jogos Olímpicos, é a hora de pontuarmos os detalhes. São eles que podem fazer uma diferença bem grandes na reta final de preparação", afirmou Ney Wilson, diretor de Alto Rendimento do COB.

Além destes dois pontos, o COB montará estruturas próprias em Vaires Sur Marne (canoagem e remo), Marseille (vela), Lille (handebol e basquete, caso se classifique) e Chateuaroux (tiro esportivo). Cada local terá serviços específicos para as modalidades em questão.

As dupla do vôlei de praia entrarão na Vila Olímpica dia 20 de julho, enquanto ciclismo BMX, ciclismo MTB, esgrima, hipismo CCE, rúgbi, skate e tiro com arco no dia seguinte. Badminton, handebol, natação, tênis, tênis de mesa e vôlei masculino chegarão dia 22.

Vale destacar que o Time Brasil também terá base em no Taiti para as competições de surfe. Os primeiros integrantes do COB chegam ao local no dia 17 para deixar tudo pronto na base exclusiva do COB no local para a chegada dos atletas, a partir do dia 19.