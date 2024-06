Mbappé teve grande repercussão de discurso contra extremismo nos últimos dias - Reprodução / Instagram

Publicado 18/06/2024 19:14

França - Jordan Bardella, líder da extrema-direita francesa, criticou Mbappé, que fez um apelo contra o avanço do movimento no país. O político disse que fica "um pouco envergonhado de ver esses atletas darem aulas" para algumas pessoas. A França passa por uma tensão política desde que o presidente Emmanuel Macron dissolveu o Parlamento e antecipou as eleições legislativas, depois da vitória da extrema direita no pleito europeu.