Francisco Conceição vibrar após marcar o gol da vitória de Portugal - John MacDougall/AFP

Publicado 18/06/2024 17:59

Alemanha - Com emoção, Portugal venceu a República Tcheca por 2 a 1 na Red Bull Arena, em Leipzig, nesta terça-feira, 18, pela primeira rodada do Grupo F da Euro 2024. A seleção lusitana teve mais volume ofensivo e posse de bola, mas mostrava dificuldade para ser efetiva e viu o adversário abrir o placar aos 17 minutos do segundo tempo. Pouco depois, Hranác (contra) deixou tudo igual no marcador. Nos acréscimos, Francisco Conceição marcou e selou a virada portuguesa.

Os gols

Apesar da pressão de Portugal, foi a República Tcheca que saiu na frente. Após um cruzamento aos 17 minutos do segundo tempo, a bola sobrou para Coufal, que tocou atrás para Povod. O camisa 14 finalizou de primeira e anotou um golaço.

O empate veio pouco depois, aos 24 minutos. Vitinha levantou bola na área, e Nuno Mendes cabeceou. O goleiro Stanek espalmou, mas a bola bateu em Hranác e entrou.

Aos 47 minutos, Portugal conseguiu a virada. Pedro Neto invadiu a área pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro. A zaga tcheca não conseguiu fazer o corte, e Francisco Conceição, que entrou em campo aos 45, apareceu para finalizar e mandar a bola para o fundo das redes. Pouco antes, os portugueses chegaram a balançar as redes, mas o lance acabou invalidado por impedimento.



Rafael Leão, de Portugal, em ação contra a República Tcheca Adrian Dennis / AFP

Noite histórica

Ao entrar em campo, Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador a disputar seis edições de Eurocopa . Ele também esteve presente nas seguintes edições: 2004 (vice-campeão); 2008 (quartas de final); 2012 (semifinais); 2016 (campeão); e 2020, disputada em 2021 por causa da pandemia, (oitavas de final).

Agenda

Portugal volta a campo no próximo sábado, às 13h (de Brasília), para enfrentar a Turquia. Já a República Tcheca encara a Geórgia no mesmo dia, mas às 10h (de Brasília). Os dois jogos são válidos pela segunda rodada do Grupo F.

Resultados desta terça-feira (18/6)

Turquia 3x1 Geórgia

Portugal 2x1 República Tcheca