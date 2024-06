Daniella Chavez - Reprodução / Instagram

Publicado 18/06/2024 17:20

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, divulgou um vídeo nas redes sociais em que aparece sensualizando vestindo a camisa das seleções do Chile e do Peru que irão se enfrentar na próxima sexta-feira pela Copa América.

Nascida no Chile, a modelo apostou em uma vitória da sua seleção na competição. As duas equipes estão no grupo A do torneio ao lado de Canadá e da Argentina, atual campeão da Copa América e também da Copa do Mundo.

A modelo se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.