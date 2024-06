Lucas Paquetá foi convocado para representar a seleção brasileira na Copa América - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 18/06/2024 16:07

O meio-campista Lucas Paquetá, da seleção brasileira, foi convidado a prestar depoimento na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, que está sendo realizada no Senado Federal. Em reunião nesta terça-feira (18), o convite ao atleta que está sendo investigado pela Federação Inglesa de Futebol foi aprovado.

Ele, no entanto, pode não aceitar. O caso de Paquetá está sendo analisado por um possível envolvimento em apostas em jogos do Campeonato Inglês.

De acordo com a FA, o jogador do West Ham teria violado as regras de conduta relacionada ao tema nos duelos com Leicester City, em 12 de novembro de 2022; Aston Villa, em 12 de março de 2023; Leeds United, em 21 de maio de 2023, todos na temporada passada; e Bournemouth, em 12 de agosto de 2023, no primeiro jogo da atual temporada. Nos quatro, ele foi punido com um cartão amarelo.

Apesar da investigação, Lucas Paquetá está nos Estados Unidos com a seleção brasileira para disputar a Copa América, entre os dias 20 de junho e 14 de junho. Recentemente, inclusive, ele agradeceu à CBF por manter sua convocação em meio às polêmicas

"Queria primeiramente agradecer publicamente ao presidente Ednaldo Rodrigues, pelo esforço que teve em apurar os fatos de tudo o que tem acontecido comigo e pela permanência da minha convocação. Ao Rodrigo Caetano, ao Dorival e aos torcedores que apoiaram a minha convocação", afirmou.

O camisa 8 do Brasil ainda fez questão de reforçar que está fazendo o possível para provar sua inocência e que não falará sobre o caso.