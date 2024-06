Joe Mazzula, técnico do Boston Celtics, contou com ajuda de Pep Guardiola para vencer o título da NBA - Divulgação / Manchester City

Joe Mazzula, técnico do Boston Celtics, contou com ajuda de Pep Guardiola para vencer o título da NBADivulgação / Manchester City

Publicado 18/06/2024 17:07

Estados Unidos - Joe Mazzulla, técnico do Boston Celtics, que venceu a NBA na última segunda-feira (17), ao derrotar o Dallas Mavericks , revelou que teve ajuda de Pep Guardiola, treinador do Manchester City, para conquistar o título. De acordo com o comandante celta, o espanhol auxiliou nas transições e em como mover os jogadores da equipe de Massachusetts.

"A defesa de Dallas é uma das mais inteligentes da liga, conseguem manipular seu espaçamento com as rotações e com os jogadores. Precisamos ser criativos e disciplinados em nosso espaçamento para que a gente possa contra-atacar nesse ponto. Foi nesse tipo de coisa que Pep me ajudou, no espaçamento, é muito importante. As transições, como você move os jogadores na quadra", disse Mazzulla.

Guardiola já havia sido flagrado assistindo ao jogo 1 das finais da NBA no início deste mês , no TD Garden, em Boston. Posteriormente, foi visto participando do último treino dos Celtics antes da decisiva partida da última segunda.

Pep Guardiola, presente en este Game 1 #NBAFinals pic.twitter.com/TjxiGhIHsL — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) June 7, 2024

Não é a primeira vez que ambos se encontram. Em fevereiro deste ano, Mazzulla visitou as instalações do Manchester City, na Inglaterra, e citou que os Citzens são uma influência na forma de jogar dos Celtics.

"Eu estudo muito o Manchester City. Estudo muito o Pep. Acredito que ele é o melhor técnico que há em qualquer nível, qualquer esporte. Ele tem exercido uma influência enorme sobre mim", disse ao "The Athletic", na ocasião.