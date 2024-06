Zé Roberto disputará sua sexta Olimpíada seguida com o Brasil - Divulgação/FIVB

Zé Roberto disputará sua sexta Olimpíada seguida com o BrasilDivulgação/FIVB

Publicado 18/06/2024 16:28

Rio - A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou, na tarde desta terça-feira (18), a lista com as 25 jogadoras inscritas para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, que acontecem entre os dias 26 de julho e 11 de agosto. A relação, de acordo com a entidade, não é definitiva. Apenas 12 serão chamadas para a disputa da competição.

Em grande parte, a lista é formada por nomes que já estão inscritas na Liga das Nações. Atualmente, o Brasil está invicto no torneio, com 12 vitórias em 12 jogos, terminando a primeira fase como líder. Na quinta-feira (20), às 10h30 (de Brasília), enfrenta a Tailândia pelas quartas de final da competição.

As jogadoras convocadas pelo técnico José Roberto Guimarães para as Olímpiadas serão anunciadas somente após a disputa da Liga das Nações.

Confira a lista de inscritas

Dani Lins – levantadora

Giovana – levantadora

Macris – levantadora

Roberta – levantadora

Kisy – oposta

Lorenne – oposta

Lorrayna – oposta

Tainara – oposta

Amanda – ponteira

Ana Cristina – ponteira

Gabi – ponteira

Helena – ponteira

Júlia Bergmann – ponteira

Maira Cipriano – ponteira

Pri Daroit – ponteira

Rosamaria – ponteira

Carol – central

Carol Gattaz – central

Diana – central

Luzia – central

Thaisa – central

Valquíria – central

Laís – líbero

Natinha – líbero

Nyeme – líbero