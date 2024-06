Wanda Nara - Reprodução

Rio - A cantora Wanda Nara, casada com o jogador italiano Mauro Icardi e ex-mulher do argentino Maxi López, que defendeu o Vasco entre 2018 e 2019, causou nas redes sociais ao lançar "Ibiza", sua nova música. No clipe da canção, ela aparece totalmente nua, usando apenas um par de botas.

"Gravamos essa música ano passado pensando neste verão europeu, e se chama IBIZA. Wanda x negro dub. Em breve...", escreveu a cantora, que ainda postou uma indireta. "Vocês gostam de me copiar né, meus amores?", brincou.

"Ibiza" será a quarta música da carreira de Wanda Nara. Além de cantora, ela é empresária, agente de futebol, apresentadora e recentemente anunciou sua entrada em uma plataforma de conteúdo adulto.

Wanda Nara ficou conhecida no Brasil por conta de sua polêmica relação com Maxi López. Os dois se separaram em 2013, após ela ter se apaixonado por Icardi. Desde então, o trio se envolveu em diversas polêmicas e troca de farpas publicamente.