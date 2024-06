Rodrygo com a taça da Liga dos Campeões - AFP

Publicado 18/06/2024 13:20 | Atualizado 18/06/2024 13:31

Rio - O atacante Rodrygo, de 23 anos, irá permanecer no Real Madrid em mais uma temporada. Há cinco anos no clube espanhol, o brasileiro se destacou nos títulos do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões conquistados recentemente pelo gigante europeu. Ao abordar a próxima temporada, com as chegadas de Mbappé e Endrick, o camisa 10 da seleção brasileira na Copa América projetou mais um clico de sucesso para o Real.

"Espero que seja outra temporada quase perfeita ou perfeita como foi na passada, com os títulos mais importantes e todas copas que pudermos ganhar. Chegada de reforços sempre é importante, equipe sempre se reforçar a cada ano, espero que seja uma grande temporada", disse em entrevista à "ESPN".

Nos Estados Unidos, onde irá disputar a Copa América pelo Brasil, o atacante projetou outras competições que poderá disputar em breve no país. Uma delas é o Mundial de Clubes de 2025, que terá a participação do Real Madrid e também dos brasileiros: Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Rodrygo destacou a importância da competição. "Só serão títulos importantes, quero dar meu melhor aqui, que as coisas deem certo.", disse.



Revelado pelo Santos, Rodrygo se transferiu para o Real Madrid em 2019. No total, o brasileiro entrou em campo em 216 jogos pelo clube espanhol e fez 54 gols. Ele já faturou duas Ligas dos Campeões, um Mundial de Clubes e três Campeonatos Espanhóis, entre outras conquistas.