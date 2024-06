Mbappé sofreu fratura no nariz na estreia da França na Eurocopa - Franck Fife/AFP

Publicado 18/06/2024 12:50

desfalque na França para a segunda rodada da Eurocopa, contra a Holanda, na sexta-feira (21), às 16h (de Brasília), em Leipzig. Mesmo sem a necessidade de cirurgia, o camisa 10 não terá condições de entrar em campo por conta da fratura no nariz que sofreu contra a Áustria. A informação foi dada pela TV Canal Plus France. Alemanha - Kylian Mbappé deve ser, na sexta-feira (21), às 16h (de Brasília), em Leipzig. Mesmo, o camisa 10 não terá condições de entrar em campo por conta da. A informação foi dada pela TV Canal Plus France.

"A notícia foi bastante tranquilizadora, pois não haverá cirurgia de curto prazo. Quanto à sua participação no resto do torneio, é um pouco prematuro dar uma data exata", afirmou o presidente da Federação Francesa, Philippe Diallo.

A fratura de Mbappé aconteceu no segundo tempo do jogo contra a Áustria, quando ele tentou disputar uma bola com o zagueiro Kevin Danso. Após ser substituído, o novo astro do Real Madrid foi encaminhado ao Hospital Universitário de Düsseldorf, onde fez exames e descartou a necessidade de cirurgia.

A decisão de não realizar a cirurgia foi tomada em consenso entre Mbappé e a equipe médica da seleção francesa e do hospital. Se fosse operado, ele ficaria pelo menos 10 dias fora, o que o faria perder a maior parte da Euro.