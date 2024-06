Nicole Becker é musa do Atlético-MG - Divulgação

Nicole Becker é musa do Atlético-MGDivulgação

Publicado 18/06/2024 11:42 | Atualizado 18/06/2024 11:44

Rio - O Palmeiras goleou o Atlético-MG na Arena MRV, nesta segunda-feira (17/6), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. E a musa do Galo, Nicole Becker mandou um recado para Gustavo Scarpa e criticou a expulsão do atacante Hulk.

fotogaleria



"O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima mostrou dois cartões amarelos, um atrás do outro para o Hulk. Ele já havia expulsado o Huck em 2023. É perseguição. Isso é antiético. Poderia ter conversado. Acredito que isso desestabilizou o time", pondera. "O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima mostrou dois cartões amarelos, um atrás do outro para o Hulk. Ele já havia expulsado o Huck em 2023. É perseguição. Isso é antiético. Poderia ter conversado. Acredito que isso desestabilizou o time", pondera.

Nicole também reclamou de uma entrevista de Gustavo Scarpa. O meio-campista, que jogou pelo Verdão, entre 2018 e 2022 fez uma comparação entre as estruturas das duas equipes e chamou a atenção ao afirmar que atualmente os times não estão no mesmo nível.

“É difícil comparar algumas coisas com o Palmeiras, meio injusto, porque realmente o que eles têm de tudo, de infraestrutura, é algo fora da curva. Mas aqui no Galo temos excelentes profissionais, a gente está fazendo de tudo para conseguir algumas melhorias”, revelou ao Boleiragem, do Sportv.

Nicole diz que o jogador não deveria ter feito a comparação. "Injusto é você não dar o seu melhor, Scarpa. Quem está pagando seu salário é o Atlético. Você não tem que enaltecer o Palmeiras. Está querendo voltar e não tá sabendo como pedir", finaliza.