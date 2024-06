Lionel Messi disputará Copa América - AFP

Publicado 18/06/2024 12:27

Rio - Campeão do mundo pela seleção argentina, Lionel Messi irá disputar a Copa América de 2024 em uma situação inédita na carreira: sem pressão. Durante muitos anos, o craque era contestado por não conquistar títulos pela seleção argentina. Ao relembrar o passado, o atacante citou seu momento mais complicado no seu país.

"Lembro que na Copa América de 2011, em Santa Fé, me xingaram de todas as formas. A mim e a toda a seleção. Foi muito duro", afirmou em entrevista ao canal de seu sobrinho nas redes sociais.



Na ocasião, a competição ocorreu na Argentina, e a seleção de Lionel Messi acabou eliminada nas quartas de final nos pênaltis para o Uruguai. A Celeste avançou e acabou sendo campeã após derrotar o Paraguai na decisão. Ao avaliar a carreira, o craque citou qual o adversário que mais o irritou na vida.



"Com Sergio Ramos discutimos bastante. Ele foi o jogador com quem mais me irritei. Depois fomos companheiros (no PSG), mas nos clássicos (entre Barcelona e Real Madrid) sempre nos agarrávamos. Os clássicos eram intensos", recordou.