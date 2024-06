Yury Torsky ficou conhecido como "Psicopata do Hexa" - Reprodução

Publicado 18/06/2024 14:24

Rio - Personagem marcante na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, Yury Torsky, que ficou conhecido como "Psicopata do Hexa" ao viralizar com uma expressão "sinistra" em um jogo da Seleção, conseguiu tirar seu Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e agora planeja uma viagem ao Brasil. O anúncio foi feito pelo torcedor russo em sua conta no Instagram, vestindo a camisa da seleção brasileira.

"Bem, estou avançando passo a passo em direção ao meu sonho, embora não tão rápido quanto eu gostaria. Consegui meu passaporte internacional e a permissão para sair da Rússia depois de 6 anos de espera (perdi meu emprego por causa disso)", escreveu Torsky, citando a guerra entre Rússia e Ucrânia.

"Consegui meu CPF na Embaixada do Brasil em Moscou. Agora, estou tentando resolver de alguma forma o problema das passagens para o Brasil, que, como vocês sabem, fica muito longe de mim. Sim, estou passando por um momento difícil agora, mas espero que tudo dê certo. Brasil, um dia nos veremos!", completou.

Após virar meme na Copa de 2018, Torsky tem dedicado suas redes sociais à seleção brasileira e ao Flamengo. Ele costuma viajar pelo mundo com a bandeira do Brasil e experimentar pratos típicos em outros países.