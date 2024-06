A linha de impedimento traçada pelo VAR em Vasco x Palmeiras, pelo Brasileirão de 2023, gerou polêmica - Reprodução de vídeo

A linha de impedimento traçada pelo VAR em Vasco x Palmeiras, pelo Brasileirão de 2023, gerou polêmicaReprodução de vídeo

Publicado 18/06/2024 13:42

não houve erro ao traçar linha de impedimento em Vasco e Palmeiras, em 2023. O lance em questão é apontado pelo A CBF enviou à CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, na sexta-feira (14), um documento da Hawk-Eye, empresa responsável pelo VAR do Brasileirão, confirmando que. O lance em questão é apontado pelo relatório que John Textor utiliza para denunciar manipulação de jogos e favorecimento ao clube paulista

"Hawk-Eye Innovations confirma que não há nada que sugira quaisquer inconsistências técnicas durante o processo de posicionar a linha de impedimento virtual", diz o texto assinado pelo diretor geral de futebol da empresa, Tony Page.



Ele ainda assegura que o processo para a confirmação da análise do VAR foi revisado também através de imagens do operador de replay do VAR, o que pode confirmar "que a tecnologia estava funcionando conforme o esperado e o processo de colocação das linhas foi realizado corretamente de acordo com o protocolo da Fifa".

A informação foi divulgada inicialmente pelo blog do jornalista Lauro Jardim, e a reportagem de O Dia também teve acesso ao documento, com resposta da CBF a outros pedidos feitos pela CPI.



Relembre o caso

O gol anulado de Paulinho no 2 a 2 entre Vasco e Palmeiras está no relatório da 'Good Game', empresa contratada por Textor para analisar os jogos através de inteligência artificial e identificar possíveis casos de manipulação. Os analistas identificaram que a marcação no corpo do defensor do palmeirense deveria estar mais à frente, o que colocaria o jogador vascaíno em posição legal.

Leia mais: Senador protocola pedido para ida de Lucas Paquetá à CPI

Esse é um dos dois jogos apontados pelo relatório e que serviram de base para Textor fazer as acusações de manipulação de jogos que beneficiaram o Palmeiras. O outro foi a goleada por 5 a 0 sobre o São Paulo. O dono da SAF do Botafogo fez denúncia à Polícia Civil do Rio e à CPI.



A análise apontou falta de combate, erros de posicionamento e corridas em intensidade mais baixa no comportamento dos jogadores do Tricolor paulista nos lances de gols.

Duplas de árbitros nos jogos do Brasileirão



Lista enviada pela CBF com duplas de árbitros de campo e VAR no Brasileirão de 2023 Reprodução

O documento enviado pela CBF à CPI da Manipulação também tem as estatísticas sobre o número de jogos que duplas de árbitro de campo e VAR comandaram no Brasileirão de 2023. O fato de Raphael Claus e Daiane Muniz terem participado juntos de 11 partidas chamou a atenção dos senadores, que pediram o relatório completo.



Na sequência, a dupla que mais trabalhou, com sete jogos, foi Braulio Machado e Rodrigo Dalonso (sete), seguida por duas com seis: Anderson Daronco e Wagner Reway e Flavio Souza e Rodrigo Guarizo.



Por outro lado, segundo o levantamento, 20 duplas de árbitros apitaram três jogos cada.