Al Horford se tornou o primeiro dominicano campeão da NBAAFP

Publicado 18/06/2024 14:59

Rio - O Boston Celtics venceu o Dallas Mavericks e se isolou como o maior campeão da NBA com 18 títulos . O ala-pivô Al Horford, de 38 anos, se tornou o primeiro dominicano campeão da liga americana de basquete. Apesar de ter nascido na República Dominicana, o jogador é irmão da brasileira Maira Horford, ala que defende o Campinas na Liga de Basquete Feminino (LBF).

"Os Horford são campeões. O filho da senhora Arelis e de Puerto Plata é campeão. O primeiro dominicano campeão da NBA", escreveu Maira após a conquista do irmão.

Maira é filha de Tito Horford, ex-jogador dominicano de Milwaukee Bucks e Washington Wizards, com a ex-jogadora de vôlei Patrícia Andrade. Na década de 90, Tito teve uma passagem de três anos pelo basquete brasileiro, onde defendeu o Sírio e o Suzano. Foi neste último em que ele conheceu Patrícia. Porém, ele deixou o Brasil após receber uma proposta da Itália e não acompanhou o nascimento da filha.

Maira, de 28 anos, manteve contato à distância do pai durante muitos anos e o conheceu apenas em 2021, quando foi convocada para defender a República Dominicana. A ala do Campinas nunca conheceu os irmãos, incluindo Al Horford, agora campeão da NBA com o Boston Celtics. Ela também é irmã de Jon, Josh e Anna Horford, outros filhos de Tito de outras relações.

Nascida em São Paulo, Maira Horford teve passagens pelo Blumenau, São Paulo, Araraquara, São José e Ituano, além do Campinas. A atleta também teve passagem pelo San Lazaro, da República Dominicana, e defendeu a seleção do país do seu pai. Ela nunca recebeu oportunidades na seleção brasileira feminina de basquete.