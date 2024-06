Gabigol (à direita) em treino do Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 29/06/2024 09:00 | Atualizado 29/06/2024 09:14

Rio - Com a permanência no Flamengo cada vez mais improvável, Gabigol, de 27 anos, faz de 2024 uma temporada melancólica até o momento. Com apenas 16 jogos pelo Rubro-Negro no ano, o camisa 99 tem números similares aos que teve na passagem frustrada pelo futebol europeu.

Somando os dois clubes que defendeu no Velho Continente, Inter de Milão e Benfica, Gabigol entrou em campo em 15 jogos e marcou dois gols. Em 2024, o atacante do Flamengo anotou três bolas nas redes, participando de um jogo a mais.

Além da temporada atual e as passagens por Inter de Milão e Benfica, a temporada mais parecida que Gabigol viveu nestes moldes foi em 2013, no seu primeiro ano como profissional, quando atuou em 13 jogos e fez dois gols pelo Santos.

Com contrato até o fim do ano, Gabigol está cada vez mais distante de renovar com o Flamengo. O atacante rejeitou uma proposta do Rubro-Negro e o seu empresário afirmou que parece não existir um interesse do clube carioca em sua permanência.