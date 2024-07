Gabigol pode trocar o Flamengo pelo Palmeiras - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 30/06/2024 23:00

Rio - Perto de deixar o Flamengo, o atacante Gabigol, de 27 anos, já teria um alvo favorito: o Palmeiras. De acordo com informações do portal da "ESPN", o jogador vê a oferta alviverde como interessante, mas não deseja forçar uma saída do Rubro-Negro, e espera que as partes cheguem a um acordo.

O Palmeiras também trata a situação com cautela. Os motivos são: Gabigol tem contrato com o Flamengo em vigor e o atacante será julgado por supostamente atrapalhar uma tentativa de exame antidoping no ano passado no Ninho do Urubu.



No último sábado, o departamento de futebol do Flamengo decidiu afastar Gabigol do jogo contra o Cruzeiro, marcado para domingo. A decisão vem um dia após o empresário do atacante, Júnior Pedroso, criticar a proposta de renovação que o Fla ofereceu e deixar claro que já trabalha pela saída de seu cliente.



O afastamento não é definitivo. Dessa forma, há a possibilidade de Gabigol voltar aos relacionados para o jogo contra o Atlético-MG, marcado para a próxima quarta-feira (3), em Belo Horizonte. Ainda sem acordo pela renovação, o jogador tem contrato com o Fla até o fim de 2024. Portanto, ficará livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube já neste segundo semestre.