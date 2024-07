Fabrício Bruno comemora seu gol no Maracanã - Divulgação / Flamengo

Fabrício Bruno comemora seu gol no MaracanãDivulgação / Flamengo

Publicado 30/06/2024 20:28

Rio - Em um jogo bastante equilibrado, o Flamengo voltou a vencer pelo Brasileiro no Maracanã. O Rubro-Negro levou a melhor, derrotou o Cruzeiro por 2 a 1, e se isolou na liderança da competição, com 27 pontos, três de vantagem para o Botafogo, que está na segunda colocação. Com sete pontos a menos, a Raposa está na sétima posição da Série A.

Na próxima rodada, o Flamengo vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético-MG, na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). O Cruzeiro joga no mesmo dia contra o Criciúma, em Santa Catarina, às 20 h (de Brasília).

O Flamengo começou a partida no Maracanã sufocando o Cruzeiro e logo no começo saiu na frente. Aos 16 minutos, Fabrício Bruno recuperou bola no meio, Gérson avançou, passou por rivais e tocou para Pedro, que finalizou de forma perfeita, abrindo o placar para os cariocas no confronto.

Atrás do placar, o Cruzeiro passou a tentar agredir um pouco mais o Flamengo. Aos 37 minutos, a Raposa chegou ao empate. Após contra-ataque, Matheus Pereira acertou finalização de fora da área, e Agustin Rossi não conseguiu defender. O empate empolgou o Cruzeiro e os mineiros quase viraram aos 44 minutos do primeiro tempo. Gabriel Verón recebeu belo passe e finalizou para fora, dentro da área, assustando o goleiro Rossi.



O segundo tempo começou com o Flamengo quase voltando a ficar na frente do placar com menos de um minuto. Após cruzamento, a defesa do Cruzeiro falhou e Gerson ficou na cara de Anderson, porém, a finalização acabou facilitando o trabalho do goleiro. Porém, os mineiros continuavam bastante perigosos. Em dois contra-ataques, o Cruzeiro teve boas chances de virar o placar.



Quando a Raposa era superior, o Flamengo voltou a marcar. Aos 20 minutos, Luiz Araújo cobrou falta, e Fabrício Bruno apareceu para fazer o segundo gol dos cariocas na partida. Em vantagem, o Rubro-Negro retomou o controle do jogo e quase fez o terceiro oito minutos depois, após cabeçada de David Luiz.



Aos 39 minutos, a arbitragem chegou a marcar um pênalti em favor do Flamengo em uma lance envolvendo Robert e Ayrton Lucas, porém, após consulta no VAR, o lance acabou sendo anulado. Os últimos minutos foram de pressão do Cruzeiro, mas os cariocas conseguiram segurar o placar e conquistar mais três pontos.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 1 CRUZEIRO



Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA/SC)

Cartões amarelos: Luiz Araújo (FLA); Kaiki, João Marcelo (CRU)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Pedro, aos 16 minutos do primeiro tempo (FLA); Matheus Pereira, aos 37 minutos do primeiro tempo (CRU); Fabrício Bruno, aos 19 minutos do segundo tempo (FLA)



FLAMENGO: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, Gerson e Lorran (Léo Ortiz); Luiz Araújo, Bruno Henrique (Werton) e Pedro. Técnico: Tite.



CRUZEIRO: Anderson, William, Neris (Villalba), João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero (Robert), Lucas Silva (Vitinho) e Ramiro (Machado); Matheus Pereira, Gabriel Verón (Mateus Vital) e Arthur Gomes. Técnico: Fernando Seabra.