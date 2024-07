Pedro abriu o placar no Maracanã - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 30/06/2024 21:00

Rio - O Flamengo não teve vida fácil contra o Cruzeiro, neste domingo, mas conseguiu derrotar a equipe mineira por 2 a 1, no Maracanã, e alcançou os 27 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Pedro e Fabrício Bruno anotaram os gols que mantiveram o time rubro-negro na ponta da competição. Matheus Pereira fez o dos mineiros, que somam 20 pontos e figuram no sétimo posto da classificação.