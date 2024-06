Pulgar foi titular nas duas primeiras rodadas da fase de grupos da Copa América - Omar Vega / Getty Images via AFP

Publicado 30/06/2024 09:31 | Atualizado 30/06/2024 09:44

Pulgar foi titular nas duas primeiras rodadas, mas iniciou o confronto decisivo no banco de reservas - entrou no intervalo. Ao todo, o volante esteve em campo por pouco mais de 200 minutos na competição. Agora, ele retornará ao Brasil para reforçar o Flamengo.Além do chileno, o Rubro-Negro tem outros jogadores convocados para representarem seus respectivos países na Copa América: Arrascaeta, De La Cruz, Viña e Varela, do Uruguai, que tem classificação encaminhada à próxima fase.