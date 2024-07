Flamengo enfrentou o Cruzeiro no Maracanã - Divulgação / Flamengo

Flamengo enfrentou o Cruzeiro no MaracanãDivulgação / Flamengo

Publicado 30/06/2024 20:42 | Atualizado 30/06/2024 21:08

Rio - Autor do gol da vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro por 2 a 1, no Maracanã, Fabrício Bruno balançou as redes pela primeira vez na temporada. O defensor comemorou bastante o resultado e admitiu uma sensação especial pelo feito contra o ex-clube.

"O jogo contra o Cruzeiro para mim é especial, meu ex-clube. Então fiquei feliz pela lei do ex ter sido cumprida, também pela atuação e meu primeiro gol na temporada. Acima de tudo, feliz pelo jogo coletivo da nossa equipe, que soube sofrer nos momentos difíceis", afirmou.



Sem cinco jogadores que estão disputando a Copa América pelas seleções do Uruguai e do Chile, o Flamengo assumiu a liderança do Brasileiro. Fabrício Bruno exaltou a força do elenco rubro-negro.



"O segredo é o grupo. A gente tem comportamentos que são treinados, todo mundo junto. Se tem uma coisa que o professor Tite faz valer é a força do grupo. Mesmo a gente perdendo cinco baita jogadores, que por merecimento estão nas suas seleções, temos um grupo muito forte. A gente vem provando isso, jogo a jogo, nessa Copa América.", disse.