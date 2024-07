Tite destacou vitória do Flamengo - Reprodução/FLA TV

Publicado 30/06/2024 21:47

Rio - Após a vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro por 2 a 1, o treinador Tite pediu paciência dos torcedores com o jovem Lorran. O jogador, de 17 anos, recebeu algumas vaias no Maracanã, e acabou sendo substituído no segundo tempo. O técnico citou o início de Zico no clube carioca.

"Eu acho que o Zico estreou com essa idade mais ou menos. Gostaria de pedir um acolhimento maior com ele. Ele é um talento enorme e a grandeza do Flamengo é gigante. Se vier a vaia, ele vai ter dificuldades. Mas se vier o carinho, ele vai decolar. O Manto Sagrado é pesado, inclusive para mim, com a experiência que eu tenho, imagina para um jovem. Então, coloquem ele no colo", afirmou.



Tite também destacou a vitória do Flamengo e elogiou a atuação da equipe carioca no duelo contra o Cruzeiro. Pedro e Fabrício Bruno fizeram os gols da vitória rubro-negra.



"Tivemos uma vitória importante, merecida, começamos muito bem, depois sentimos o gol. E aí conversamos no intervalo e conseguimos ter maturidade. Foi um jogo difícil e que conseguimos o resultado", disse.