Gabigol pode estar vivendo seus últimos dias no FlamengoRenan Areias/ Arquivo O Dia

Publicado 01/07/2024 13:35

Rio - O técnico Abel Ferreira é um dos maiores entusiastas da possível contratação de Gabigol pelo Palmeiras. De acordo com o "UOL", o técnico português confessou a pessoas próximas que "quer muito" trabalhar com o atacante, que pode estar vivendo seus últimos dias com a camisa do Flamengo.

deixou claro que só irá liberá-lo caso receba uma compensação, seja financeira ou através de algum jogador. Caso contrário, ele cumprirá seu contrato até 31 de dezembro. Apesar do desejo de Abel, o Palmeiras precisará negociar com o Flamengo se quiser ter Gabigol já na janela que se abre no próximo dia 10. O clube carioca já, seja financeira ou através de algum jogador.

Se estiver disposto a esperar até janeiro, o Palmeiras já pode assinar um pré-contrato com Gabigol. Como restam menos de seis meses para o fim de seu vínculo, o ídolo rubro-negro já pode firmar um acordo com qualquer equipe para 2025.