Gabigol está em fim de ciclo no FlamengoMarcelo Cortes /CRF

Publicado 01/07/2024 10:12

Rio - O atacante Gabigol, de 27 anos, seguirá desfalcando o Flamengo por pelo menos mais duas semanas. O Rubro-Negro liberou o jogador para procurar outra equipe na temporada, e por isso não fará sete jogos pelo clube carioca no Brasileiro. Até o momento, ele atuou em cinco partidas.

O Flamengo, no entanto, não irá liberar o atacante de forma gratuita. Caso Gabigol assine um pré-contrato com o outra equipe, o Rubro-Negro exigirá uma compensação financeira. O atacante tem vínculo com o clube carioca até o fim do ano.



A iniciativa aconteceu após Gabigol recusar a última proposta de renovação do Flamengo. Com isso, o Rubro-Negro e o empresário do atacante entenderam que a permanência no ano que vem estava descartada e passaram a trabalhar com a saída iminente do artilheiro.



Gabigol é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, tendo sido protagonista de dois dos três títulos da Libertadores do clube. Desde o ano passado, o atacante vem em declínio técnico e também se envolvendo em situações polêmicas que arranharam sua imagem no Rubro-Negro.