Flamengo teve pênalti anulado contra o Cruzeiro após revisão no VAR - Reprodução

Publicado 01/07/2024 16:05

contra o Cruzeiro, no último domingo (30), no Maracanã. O árbitro Braulio da Silva Machado mudou sua decisão após rever o lance entre Ayrton Lucas e Robert no vídeo. Rio - A CBF divulgou, na tarde desta segunda-feira (1º), o áudio da discussão do VAR que resultou na anulação de um pênalti para o Flamengo. O árbitro Braulio da Silva Machado

Inicialmente, Daiane Muniz, que comandava a cabine do VAR, concordou com a decisão de campo. Porém, o assistente Adriano Assis Miranda, que estava ao lado da árbitra, questionou a intenção do jogador do Cruzeiro de acertar o lateral do Flamengo e ela decidiu recomendar a revisão.

"Por todos os ângulos eu confirmo que realmente existe um braço no pescoço do jogador do ataque. Ele não tem um movimento adicional, porém ele é temerário nesse braço e acaba golpeando o adversário com intensidade leve. Estão de acordo?", opinou Daiane.

"Tem um movimento do jogador defensor que joga a bola primeiro. Tem esse braço rosto sim que você narrou, porém os dois estão em velocidade. Para o mesmo ponto onde a bola está. Os dois estão olhando a bola, tem o braço no rosto sim. Os dois estão em velocidade e o jogador de vermelho entra embaixo dele", pontuou Adriano, que convenceu a responsável pelo VAR.

"Você tem razão, Adriano. O defensor está sempre olhando a bola. Esse braço na verdade foi uma ação natural para o impulso de cabeceio dele. Eu refaço a minha análise. Bráulio, eu recomendo revisão para possível não-penal. Existe sim o braço no rosto, mas o defensor está sempre olhando para a bola. Eu entendo como não faltosa essa ação. Em nenhum momento há ação adicional do defensor", recomendou Daiane.

"Perfeito. É um movimento justificável na ação de salto. No campo tive impressão de um golpe adicional que não existe. Vou voltar com bola ao chão e retirar o cartão amarelo", disse Braulio ao rever o lance.

Mesmo sem o pênalti, o Flamengo conseguiu sair de campo com uma vitória por 2 a 1. O Rubro-Negro segue como líder do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos.