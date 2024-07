Pedro vive fase iluminada pelo Flamengo - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 01/07/2024 13:40

Rio - Pedro vive uma temporada especial com a camisa do Flamengo. O centroavante, de 27 anos, soma 24 gols no ano e se tornou o protagonista da equipe comandada por Tite, que conquistou o Carioca e lidera o Brasileirão. O camisa 9 é o artilheiro do futebol brasileiro em 2024.

Na temporada, Pedro soma 24 gols em 32 jogos e possui uma média de 0,46% por partida. Ou seja, quase um gol a cada dois jogos. No ano passado, o camisa 9 marcou 35 vezes e teve uma média de 0,50% (ou um gol a cada duas partidas). No ritmo atual, tem tudo para superar a marca anterior.

Esta temporada, no entanto, tem sido a mais madura de Pedro pelo Flamengo. Em 2022, ele foi artilheiro e decisivo na conquista da Libertadores, mas ainda dividida holofotes com Gabigol. Neste ano, por sua vez, é o protagonista. Recentemente, ganhou bandeirão que apenas ídolos possuem.

Com 24 gols, Pedro é o artilheiro do futebol brasileiro e tem cinco de vantagem para o segundo colocado. O camisa 9 volta a campo na próxima quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 14ª rodada do Brasileirão.