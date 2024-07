Marcos Antônio, volante da Lazio, negocia com o Flamengo - Divulgação

Marcos Antônio, volante da Lazio, negocia com o FlamengoDivulgação

Publicado 01/07/2024 21:38

Rio - O Flamengo ainda esbarra em alguns detalhes na negociação com a Lazio, da Itália, pela contratação do volante Marcos Antônio. Mesmo com as tratativas avançadas, as partes definem os valores para sacramentar o empréstimo e também cláusulas que envolvem o modelo de obrigação de compra ao fim do vínculo. As informações dão do site "ge".

Já foi batido o martelo sobre o pagamento de uma quantia para que a Lazio libere Marcos Antônio em um contrato temporário com o Rubro-Negro. O montante de compra, que terá um desconto do valor pago inicialmente, pode chegar até 6 milhões de euros (R$ 36,4 milhões) mais bônus.

O principal entrave no momento diz respeito às condições impostas para a obrigação de compra. Os italianos propuseram a execução da cláusula em caso de 50% dos jogos no período de empréstimo. O Flamengo, por sua vez, é contra.

Pelo lado do clube da Gávea, é mais favorável um cenário onde o gatilho de compra seja referente aos jogos como titular. Caso isso não seja alcançado, a cláusula muda para opção de compra. O Flamengo segue confiante por um desfecho nos próximos dias.