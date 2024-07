Fabrício Bruno marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro - Gilvan de Souza/Flamengo

Fabrício Bruno marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o CruzeiroGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 01/07/2024 18:44

vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no último domingo (30), no Maracanã, Fabrício Bruno revelou que a jogada de seu gol não aconteceu da maneira que foi ensaiada nos treinos pelo auxiliar Matheus Bachi. O camisa 15 confessou que a ideia era preparar o caminho para David Luiz finalizar, mas que mudou a estratégia de última hora por conta da condição em que ficou após cobrança de falta de Luiz Araújo. Rio - Grande herói do Flamengo na, Fabrício Bruno revelou quepelo auxiliar Matheus Bachi. O camisa 15 confessou que a ideia era preparar o caminho para David Luiz finalizar, mas que mudou a estratégia de última hora por conta da condição em que ficou após cobrança de falta de Luiz Araújo.

LEIA MAIS: CBF divulga analise do VAR em pênalti para o Flamengo anulado

"Era uma jogada na verdade trabalhada para o David Luiz. Ali eu tento tirar o (Gabriel) Veron da frente da linha da bola. Quando tento tirá-lo, vejo a bola muito clara para mim. É o que a gente fala numa bola defensiva: melhor irem dois na bola do que nenhum. Como estava muito para mim, preferi cabecear e fui feliz. Momento mágico que deu certo", disse o camisa 15 à FlaTV.

"Ele (David Luiz) ainda falou comigo: "Pô, você entrou (na minha frente)". Eu falei: "Eu tentei tirar o cara, ele continuou ali" (risos). Mais importante é sair o gol, independentemente de quem vai fazer, não tem essa vaidade", completou.

Fabrício também falou sobre sua forte relação com o Flamengo. Segundo o zagueiro, o Rubro-Negro tem um lugar especial em seu coração.

"O Flamengo é o clube que mais me identifiquei na carreira e que mais joguei também. E onde tenho mais gols (seis). Sou muto grato por tudo. É o maior privilégio poder acordar com sol ou chuva e ter prazer de vir todo dia entregar meu máximo. Sempre me dediquei de corpo e alma, e aqui não poderia ser diferente. Flamengo é um dos maiores clubes mundiais e tenho privilégio, prazer, não só de vestir o manto como também de honrar", afirmou.

Com a vitória sobre o Cruzeiro, o Flamengo segue na liderança do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos. O time volta a campo na quarta (3), às 21h30 (de Brasília), contra o Atlético-MG, na Arena MRV.