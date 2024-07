Gabigol - Gilvan de Souza / Flamengo

Rio - O Cruzeiro não se movimentará para tentar contratar Gabigol na janela de transferências que se abrirá no dia 10 de julho. Em entrevista nesta terça-feira (2), o dono da SAF do time mineiro, Pedro Lourenço, elogiou o atacante, mas afirmou que o clube não tem caixa para fazer uma oferta ao Flamengo e garantiu que não fará mais contratações em 2024.

"Estamos tentando fazer o melhor possível. Trouxemos reforços. Alguns melhores, outros ainda demoramos algum dia. Não vamos contratar mais neste ano. Encerrou contratação. Gabigol dispensa comentários, mas não temos caixa e não está nossos planos. Encerramos as contratações", declarou.

