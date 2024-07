Erick Pulgar - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 02/07/2024 12:15

Rio - Após disputar a Copa América, nos Estados Unidos, o volante Erick Pulgar, de 30 anos, está de volta ao Flamengo. Na manhã desta terça-feira, o jogador participou do treino junto do elenco no Ninho do Urubu, e pode ser escalado por Tite contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte.

Pulgar não entra em campo pelo Flamengo desde a goleada história contra o Vasco por 6 a 1 há um mês. O volante foi convocado para defender a seleção chilena que acabou eliminada na fase de grupos da Copa América.

O jogador, de 30 anos, entrou em campo no empate sem gols contra o Peru e na derrota para a Argentina. Na última partida do Chile na competição, que ocorreu no último sábado, Pulgar ficou no banco de reservas, e acabou entrando no segundo tempo. A sua seleção empatou sem gols novamente e deu adeus ao torneio.



Erick Pulgar defende o Flamengo desde 2022, mas se tornou titular no ano passado. Em 2024, o volante entrou em campo em 19 partidas pelo Rubro-Negro e deu uma assistência.