Hugo Souza com a camisa do CorinthiansRaphael Martinez/Agência Corinthians

Publicado 02/07/2024 18:59

São Paulo - Na noite desta terça-feira, 2, o Corinthians oficializou a contratação do goleiro Hugo Souza, do Flamengo . Ele chega por empréstimo valido até o fim do ano, com opção de compra.

"Estou muito feliz. Estou onde eu queria estar, isso é importante. Darei sempre o meu melhor e foi isso que eu vim buscar: ajudar a equipe", disse Hugo, ao site do Corinthians.

Ele chega ao Corinthians como opção para substituir Carlos Miguel, que deixou o clube para defender o Nottingham Forest-ING. Ele também era alvo do Santos e de outros quatro clubes, mas o Timão levou a melhor.

Revelado na base do Flamengo, Hugo Souza se profissionalizou em 2020 e viveu seu melhor ano naquela temporada. Ele terminou o ano como titular e foi campeão daquele Brasileiro.

No entanto, não se firmou na posição. Ele até voltou a ganhar a posição com Paulo Sousa, em 2022, mas perdeu espaço com a saída do treinador. Desde o meio de 2023, estava emprestado junto ao Chaves, de Portugal.