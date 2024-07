Gabigol está perto de deixar o Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Gabigol está perto de deixar o FlamengoMarcelo Cortes / CRF

Publicado 02/07/2024 15:50

Rio - O empresário de Gabigol, Júnior Pedroso, não tem pressa para definir o futuro do atacante. Em entrevista ao jornalista Mauro Cezar Pereira, ele afirmou que conduzirá as negociações pela saída do camisa 99 do Flamengo com calma.

"Vamos trabalhar com calma, se não for pra essa janela, vamos fazer com calma em janeiro. Não há pressa", declarou o agente.

afirmando que estava trabalhando pela saída de Gabigol do Flamengo, tenham gerado um atrito entre ele e o jogador. Júnior também negou os rumores de que suas declarações ao SporTV, na última sexta-feira (28),, tenham gerado um atrito entre ele e o jogador.

"Trabalho com o Gabriel há mais ou menos 14 anos, desde criança. Já passamos por muitas coisas juntos para chegar até aqui. Minha relação com ele e com a família dele é uma relação de muita confiança", garantiu.