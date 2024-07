Filipe Luís é técnico da base do Flamengo - Paula Reis / CRF

Publicado 02/07/2024 17:22 | Atualizado 02/07/2024 17:23

Rio - Filipe Luis conquistou sua primeira vitória como treindor do sub-20 do Flamengo . Com dois gols do nigeriano Shola, o Rubro-Negro derrotou o Bahia por 2 a 0, na tarde desta terça-feira (2), pelo Brasileirão da categoria.

A equipe de Filipe Luís aparece em quinto na tabela, com 13 pontos, e retorna aos gramados na quarta-feira (10), contra o Athletico, às 15h (de Brasília), na Gávea, pela 13ª rodada do Brasileirão sub-20.