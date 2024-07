Brasil e Colômbia mediram forças em Santa Clara, na Califórnia - Patrick T. Fallon / AFP

Brasil e Colômbia mediram forças em Santa Clara, na CalifórniaPatrick T. Fallon / AFP

Publicado 02/07/2024 23:58 | Atualizado 03/07/2024 01:37

Estados Unidos - A Seleção avançou às quartas de final da Copa América 2024 como a segunda colocada do Grupo D. Isso porque ficou no empate em 1 a 1 diante da Colômbia no Levi's Stadium, na Califórnia, nesta terça-feira (2), com uma atuação que deixou a desejar. Raphinha, de falta, abriu o placar para o Brasil, mas Muñoz deu números finais ao confronto na reta final do primeiro tempo.

Na próxima fase do torneio, a Canarinho enfrentará o Uruguai, que foi líder do Grupo C. As duas seleções medirão forças no próximo sábado, às 22h (de Brasília), no Allegiant Stadium, em Nevada.

O jogo

Brasil e Colômbia fizeram um primeiro tempo pegado, mas também muito movimentado no Levi's Stadium. A Canarinho começou melhor e contou com a qualidade de Raphinha para abrir o placar aos 12 minutos. João Gomes foi derrubado perto da entrada da área, e o árbitro assinalou a falta. O camisa 11 foi para a cobrança e mandou a bola no ângulo. O goleiro chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol brasileiro.

A partir daí, a seleção colombiana cresceu na partida. James Rodríguez, que havia mandado uma bola no travessão em cobrança de falta no início do jogo, chegou a dar uma assistência para Davinson Sánchez, mas o lance foi invalidado por impedimento.

Apesar disso, a Colômbia seguiu em busca do gol e foi recompensada aos 47 minutos. Córdoba recebeu o passe de James Rodríguez e tocou na medida para Daniel Muñoz, que invadiu a área em liberdade pelo lado direito. Cara a cara com Alisson, ele não desperdiçou e deixou tudo igual no marcador. Minutos antes, o Brasil reclamou de um possível pênalti em Vini Jr, mas o árbitro e o VAR não viram infração no lance.

Na etapa complementar, o jogo seguiu muito movimentado, mas as chances de gol já não surgiam. O Brasil só levou perigo em nova cobrança de falta de Raphinha, que foi para fora. A Colômbia, por sua vez, até chegava perto da área brasileira, mas não obrigou Alisson a trabalhar.

Com o passar do tempo, o bom ritmo da partida foi diminuindo. O Brasil não conseguiu mais chegar com perigo ao ataque, e a Colômbia cadenciava jogo com pacientes trocas de passes. Ainda foi possível ouvir mais de uma vez a torcida colombiana, que era maioria no estádio, gritar "olé".

A grande chance do segundo tempo, inclusive, foi da Colômbia. Perto dos 40 minutos, Luis Díaz cruzou na medida para Borré, que apareceu livre de marcação na área para finalizar, mas ele pegou mal na bola e isolou. A seleção brasileira não reagiu, e o jogo terminou empatado em 1 a 1.



Ficha técnica

Brasil 1 x 1 Colômbia



Data e hora: 2/7/2024, às 22h

Local: Levi's Stadium, na Califórnia (EUA)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)



Cartões amarelos: Vini Jr (BRA)

Cartões vermelhos: -

Gol: Raphinha (1-0) (12'/1ºT) / Daniel Muñoz (1-1) (47'/1ºT)

BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos e Wendell (Endrick, 41'/2ºT); João Gomes (Éderson, 28'/2ºT), Bruno Guimarães (Douglas Luiz, 41'/2ºT) e Lucas Paquetá (Andreas Pereira, Intervalo); Raphinha, Vini Jr e Rodrygo (Savinho, 28'/2ºT).

COLÔMBIA (Técnico: Nestor Lorenzo)

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta e Diever Machado (Mojica, Intervalo); Lerma, Richard Ríos (Uribe, 30'/2ºT) e Jhon Árias; James Rodríguez (Carrascal, 36'/2ºT), Luis Díaz (Sinisterra, 44'/2ºT) e Córdoba (Borré, 30'/2ºT).