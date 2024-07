Allan em treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 02/07/2024 23:00 | Atualizado 02/07/2024 23:05

Rio - Allan foi só elogios ao falar de Igor Jesus, que também é reforço do Botafogo para a sequência da temporada. Os dois se conhecem e foram adversários no futebol dos Emirados Árabes Unidos. O volante defendia o Al Wahda, enquanto o atacante estava no Shabab Al Ahli Club.

"Já conheço. A gente vem junto, tem ficado mais junto, tem conversado um pouco mais, até por estar vindo da liga dos Emirados. Mesmo em clubes diferentes, eu acompanhava um pouco o Igor. Ele fez um grandíssimo trabalho nos últimos seis meses, fez coisas grandiosas", disse Allan, à Botafogo TV.

"É um jogador que vai acrescentar muito no Botafogo. Os torcedores vão ser muito felizes com o Igor porque, sem dúvida, vai acrescentar muito para o Tiquinho e os jogadores que aqui já estão. Contra mim, sempre fazia gol, espero que do meu lado continue igual (risos)", completou.

Igor Jesus é reforço do Botafogo Vítor Silva/Botafogo

A janela de transferências do meio do ano abrirá no dia 10 de julho. Dessa forma, os dois terão condições legais de estrearem a partir da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.