John Textor recebeu Almada, reforço do Botafogo, em sua mansão nas BahamasReprodução

Publicado 02/07/2024 13:13

Novo reforço do Botafogo, Thiago Almada ainda nem foi anunciado oficialmente, mas já sabe que não vestirá a camisa do time carioca por muito tempo. O dono da SAF alvinegra, John Textor, recebeu o jogador argentino nesta terça-feira (2) em sua mansão, nas Bahamas, e afirmou que ele irá para o Lyon, clube que também pertence ao empresário norte-americano, em janeiro. Rio -, Thiago Almada ainda nem foi anunciado oficialmente, mas já sabe que não vestirá a camisa do time carioca por muito tempo. O dono da SAF alvinegra, John Textor, recebeu o jogador argentino nesta terça-feira (2) em sua mansão, nas Bahamas, e

"Thiago foi recrutado por nosso staff na França. Grandes clubes estavam indo atrás dele, da Espanha e de outros lugares. Nós interceptamos e o convencemos que poderia vir para a Eagle e o levaríamos para a Europa. Considerando o momento da temporada e a Libertadores, ele quis ir competir no Botafogo e nos ajudar a vencer títulos antes de ir para a Europa. O contrato dele prevê ida para a França em janeiro. Bem diferente do Luiz Henrique. Porque nós interceptamos e tomamos ele de outros clubes na Europa", disse Textor durante uma live no canal "Visão Botafoguense".

A contratação de Thiago Almada, que será anunciada nos próximos dias, pode ser a mais cara da história do futebol brasileiro, com um investimento superior a R$ 167 milhões . Segundo Textor, o Botafogo esteve perto de um acerto com o argentino no início do ano, mas o Atlanta United dificultou o negócio.

"Chegamos bem perto de contratar o Almada no começo do ano, mas não conseguimos convencer o Atlanta United. Mas ter um jogador desse, por curto ou longo período, chama atenção para o projeto do Botafogo e nos ajuda a recrutar outros jogadores. Estamos construindo algo muito bom e as pessoas começam a notar o Botafogo no mundo", afirmou.

Revelado na base do Vélez Sarstifield, Thiago Almada deixou a Argentina em 2022 rumo ao futebol dos Estados Unidos. Ele fez parte do elenco campeão do mundo na Copa do Catar, e no total pelo Atlanta United atuou em 82 jogos, fez 25 gols e deu 26 assistências.