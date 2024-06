Acordo com o Botafogo prevê ida de Thiago Almada ao Lyon, da França - AFP

Publicado 30/06/2024 08:16

Rio - O Botafogo acertou a contratação do argentino Thiago Almada, do Atlanta United. Em reunião no sábado (29), John Textor selou acordo com o clube norte-americano pela chegada do meio-campista. A compra faz parte de projeto da Eagle Football, grupo do empresário, e a transferência prevê ida para o Lyon no futuro - ainda sem data definida. As informações são do jornalista Thiago Franklin.

Inicialmente, o meia não queria continuar atuando na América, mas foi convencido pelo projeto multiclubes do dono da SAF do Botafogo. John Textor, inclusive, pediu para que os botafoguenses mandassem mensagens para ele para ajudar no acordo.

O argentino se juntará ao Glorioso por alguns dias antes de defender a seleção de seu país nos Jogos Olímpicos, que serão disputados entre 26 de julho e 11 de agosto.

Nesta temporada, em 16 jogos com a camisa do Atlanta United, Thiago Almada fez seis gols e deu duas assistências. Em 2022, ele foi campeão do mundo com a Argentina.