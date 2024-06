John Textor é o acionista majoritário da SAF do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 29/06/2024 17:30

Rio - O acionista majoritário da SAF, do Botafogo , John Textor, pediu para os torcedores enviarem mensagens para Thiago Almada, do Alanta United (EUA). O Glorioso negocia com a franquia norte-americana a contratação do meio-campista

"No Botafogo, dizemos que os campeonatos são do amor... Então, ajuda-me... estenda a mão ao Thiago (Alamada0, mostre-lhe amor, e ele saberá que é um dos Escolhidos!", escreveu Textor, em publicação no Instagram

Negociação

Thiago Almada AFP

Embora informações de fora do país cravem o acerto do Botafogo com Almada, o Alvinegro mantém cautela em relação a contratação. Por julgar a negociação como não simples, o Alvinegro espera a resolução dos últimos trâmites para confirmar a chegada do argentino.



A operação envolvendo a contratação de Almada, assim como de Luiz Henrique, envolve uma promessa de transferência futura para o Lyon. A tendência é que o argentino só atue no Botafogo até o fim de 2024.

Revelado na base do Vélez, Thiago Almada, de 23 anos, atua pelo Atlanta United. O jovem fez parte do elenco da seleção argentina que conquistou a Copa do Mundo de 2022.