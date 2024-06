Thiago Almada está na mira do Botafogo - Divulgação / Atlanta

Publicado 29/06/2024 08:30 | Atualizado 29/06/2024 09:06

Rio - Apesar das informações internacionais de acerto do Botafogo com o meia Thiago Almada, o Alvinegro mantém cautela em relação a contratação do apoiador. Por julgar a negociação como não simples, o clube carioca espera a resolução dos últimos trâmites para confirmar a chegada do argentino.

A situação envolvendo Luiz Henrique, que após seu acerto com o Botafogo demorou alguns dias para sacramentar o acordo oficialmente é uma lição para o clube carioca lidar com a negociação envolvendo Thiago Almada.

A operação envolvendo a contratação de Almada, assim como do atacante, envolve uma promessa de transferência futura para o Lyon. A tendência é que o argentino só atue no Botafogo até o fim de 2024.

Revelado na base do Vélez, Thiago Almada, de 23 anos, atua pelo Atlanta United. O jovem fez parte do elenco da seleção argentina que conquistou a Copa do Mundo de 2022.