Eduardo tem contrato com o Botafogo até o fim de 2024 - Vítor Silva/Botafogo

Eduardo tem contrato com o Botafogo até o fim de 2024 Vítor Silva/Botafogo

Publicado 28/06/2024 20:15

Rio - Grande destaque e autor de dois gols na vitória do Botafogo sobre o Red Bull Bragantino, o meio-campista Eduardo, um dos pilares do projeto da SAF, vive momento importante no que diz respeito ao seu contrato com o Glorioso. Com vínculo até dezembro, ele ficará livre para assinar pré-contrato com qualquer equipe a partir do dia 31 de junho.

Eduardo chegou ao Botafogo na segunda janela de transferências de 2022, no primeiro ano da administração do empresário estadunidense John Textor. Pelo Alvinegro, são 85 jogos, 23 gols e 11 assistências.

Na atual temporada, o camisa 33 tem sofrido com problemas físicos que o afastaram de metade das partidas do primeiro turno do Brasileirão e da reta final da fase de grupos da Libertadores. Seu retorno como titular aconteceu no empate com o Athletico-PR, pela 10ª rodada.