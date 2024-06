Comemoração dos jogadores do Botafogo após a vitória sobre o Red Bull Bragantino - Vítor Silva / Botafogo

Comemoração dos jogadores do Botafogo após a vitória sobre o Red Bull BragantinoVítor Silva / Botafogo

Publicado 28/06/2024 16:28

Rio - O Botafogo superou o Red Bull Bragantino de virada, na última quarta-feira (26) , pelo Campeonato Brasileiro, por 2 a 1, no Nilton Santos, e segue firme e forte na briga pelo topo da tabela da competição. No vestiário, antes da partida, o lateral-esquerdo Marçal e o volante Marlon Freitas foram os responsáveis por liderar a preleção e incentivar os companheiros de equipe.

Leia mais: Botafogo deve contar com Bastos e Júnior Santos no clássico com o Vasco

"Vamos entrar ligados e ganhar todos os duelos. Vamos morder, juntos. Precisamos ser chatos. Perdeu a bola, começa a defender lá na frente. Todos juntos, ligados no jogo", declarou o lateral.

"Hoje é vitória. Não vai ser de qualquer jeito. Precisamos nos manter lá em cima. Foi muito difícil chegar até aqui. Temos time para isso, somos muito fortes. Vamos brigar por coisas grandes, seguir o nosso caminho", afirmou o camisa 17.

Leia mais: Botafogo está por detalhes de sacramentar contratação de Thiago Almada

Marçal, inclusive, foi titular e teve atuação consistente no Glorioso após passar mais de dois meses fora , por causa de uma lesão na panturrilha.

Outro que incentivou o time foi o técnico Artur Jorge, que pediu para que os jogadores "desfrutassem e ganhassem" a partida.

Leia mais: Luiz Henrique cita auxílio de Artur Jorge e vê futebol no Brasil abaixo da Europa

Em campo, o Alvinegro saiu atrás no placar, mas se recuperou e venceu, de virada, por 2 a 1, com doblete de Eduardo. Com o resultado, o Botafogo chegou aos 23 pontos e encostou no líder Flamengo, que perdeu na última rodada e estacionou nos 24.