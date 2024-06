Thiago Almada topou projeto do Botafogo - Divulgação / Botafogo

Publicado 28/06/2024 09:53

Rio - O apoiador Thiago Almada, de 23 anos, está cada vez mais perto de ser reforço do Botafogo. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, as partes estão por detalhes de formalizar o acordo para transferência do argentino que defende o Atlanta United.

Os direitos do apoiador serão comprados pelo Eagle Group Football, holding esportiva de John Textor, e Almada seria repassado para o Botafogo até o fim da temporada, e no ano que vem migraria para defender o Lyon.



De acordo com Romano, o argentino está bastante empolgado com a transferência. O desejo de Thiago Almada era defender o futebol europeu imediatamente, mas ele foi convencido do projeto de atuar pelo Botafogo em 2024.



Revelado na base do Vélez Sarstifield, Thiago Almada deixou a Argentina em 2022 rumo ao futebol dos Estados Unidos. Ele fez parte do elenco campeão do mundo na Copa do Catar, e no total pelo Atlanta United atuou em 82 jogos, fez 25 gols e deu 26 assistências.