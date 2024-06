Festa da torcida do Botafogo no Estádio Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 28/06/2024 22:20

Rio - A CBF alterou o horário da partida entre Botafogo e Atlético-MG, válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes previsto para 18h, o jogo terá início às 20h30. Esta foi a única mudança. Local e data seguem mantidos para o Estádio Nilton Santos, no dia 7 de julho (um domingo).

A entidade explicou a mudança de horário: "Concordância entre os clubes mandantes com a anuência da detentora dos direitos. Solicitante: Internacional/RS e Botafogo/RJ".

Internacional x Vasco estava marcado para começar às 20h30, e Botafogo x Atlético-MG estava previsto para iniciar às 18h. Como apontou a CBF, Colorado e Alvinegro aceitaram trocar os horários.