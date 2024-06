Beira-Rio foi afetado por enchente em Porto Alegre - Silvio Avila / AFP

Publicado 28/06/2024 18:30

castigado pelas grandes enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Na tarde desta sexta-feira (28), o clube confirmou que atuará em seu estádio contra o Vasco, no dia 7 de julho, pela 15ª rodada do Brasileirão. Estamos



A saudade de casa já tem data para chegar ao fim. No próximo dia 7 de julho, Clube e Povo retornarão ao Gigante para enfrentar o Vasco pelo Brasileirão.



Rio - O Internacional já tem data para voltar a jogar no Beira-Rio, que foi castigado pelas grandes enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. No próximo dia 7 de julho, Clube e Povo retornarão ao Gigante para enfrentar o Vasco pelo Brasileirão, pela 15ª rodada.

O Beira-Rio não recebe uma partida desde o dia 28 de abril, quando o Internacional empatou com o Atlético-GO por 1 a 1 em partida pelo Brasileiro. Posteriormente, Porto Alegre acabou sendo atingida pela enchente que gerou o estado de calamidade na cidade e em outras regiões do Rio Grande do Sul.

Sem seu estádio por quase dois meses, o Inter precisou recorrer a outros estados para atuar como mandante. O Colorado chegou a utilizar a Arena Barueri, no interior de São Paulo, o Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Heriberto Hülse e o Orlando Scarpelli, em Santa Catarina.

O investimento total do Inter para reparos no Beira-Rio ainda não é conhecido. Porém, estima-se um valor entre R$ 35 milhões e R$ 40 milhões.