Nova camisa III do PSVDivulgação/X @PSV

Publicado 28/06/2024 16:10 | Atualizado 28/06/2024 16:10

Rio - Nesta sexta-feira (28), o PSV apresentou o novo uniforme III, que homenageia as ligações do clube holandês com o Brasil. A camisa é predominantemente branca e conta com detalhes em azul, amarelo e verde.

"Com o novo 'kit brasileiro', a parceria entre Brasil e PSV ganha destaque este ano. Por exemplo, no interior da gola desta camisa você encontrará a tradução em português do nosso slogan 'Eendracht Maakt Macht': 'A União Faz a Força'. A camisa Third do PSV 2024-2025 traz uma mistura de elementos brasileiros e a 'vibe' de Eindhoven (cidade holandesa onde fica a sede do clube) na gola e nas mangas", diz um trecho da nota do PSV.





Grandes nomes do futebol brasileiro, como Romário e Ronaldo, já vestiram a camisa do PSV, que é um dos maiores clubes da Holanda. Hoje, o time conta com dois atletas do Brasil no elenco: os zagueiros Mauro Jr e André Ramalho. Este último, aliás, está na mira do Vasco para a sequência da temporada

Outro brasileiro que defendeu o PSV é Savinho, cria do Atlético-MG. O atacante brilhou pelo Girona, da Espanha, na última temporada e, hoje, está com a seleção brasileira para a disputa da Copa América 2024.